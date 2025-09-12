Super League: Informasi Rachmat Irianto Jadi Senjata Persebaya Hadapi Persib

jpnn.com - Persebaya Surabaya akan memanfaatkan informasi berharga dari eks penggawa Persib Bandung Rachmat Irianto saat menghadapi duel pekan kelima BRI Super League 2025/26.

Laga big match Persib Bandung melawan Persebaya akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025), kick-off pukul 15.30 WIB.

Persiapan Persebaya Cukup

Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengaku timnya memiliki waktu cukup panjang untuk mematangkan persiapan.

Jeda internasional hampir dua pekan dimaksimalkan Bajul Ijo—julukan Persebaya—untuk menyiapkan strategi terbaik.

"Kami memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan dan kami melakukan persiapan yang terbaik untuk pertandingan besok (hari ini),” kata Perez.

"Pertandingan besok sangat kami nantikan karena sudah cukup lama kami tidak bertanding. Semoga penonton bisa menikmati permainan yang ditunjukkan kedua tim,” lanjutnya.

Informasi dari Rachmat Irianto

Perez tak membatah timnya banyak mendapat masukan dari Rachmat Irianto yang pernah lama berseragam Persib.

Pengalaman Rian—sapaan akrabnya—di skuad Maung Bandung menjadi modal penting bagi Persebaya untuk mencuri poin di kandang lawan.