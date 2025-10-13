Super League: Intip Persiapan Persik Menantang Borneo FC

jpnn.com - KEDIRI – Persik Kediri menantang pemimpin klasemen BRI Super League Borneo FC pada pekan ke-9, di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (18/10)

Si Macan Putih -julukan Persik, telah melakoni persiapan termasuk latihan bersama Gresik United selama jeda internasional (FIFA Matchday).

Pelatih Persik Ong Kim Swee menyebut selama libur dua pekan para pemain menjaga kondisi fisik dan ritme permainan.

“Kami harus tetap menjaga kebugaran pemain dan sentuhan bola dengan uji coba. Libur lama bisa memengaruhi performa individu pemain dan tim. Jadi, kami perlu menjaga semua itu agar nanti siap melawan Borneo FC,” ujarnya.

Pada laga sebelumnya di Super League, Persik menang dari Persijap Jepara.

"Kami pengin melanjutkan kemenangan, tetapi kami juga harus baik, karena lawan merupakan pemimpin klasemen yang belum terkalahkan. (il/jpnn)