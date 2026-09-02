Super League: Isenmulang Kalteng FC Akhirnya Punya Pelatih Kepala

jpnn.com - PALANGKA RAYA - Tim promosi Super League Isenmulang Kalteng FC akhirnya memiliki pelatih kepala, yakni sosok senior, Mundari Karya.

Pria berusia 69 tahun itu ditunjuk sekaligus untuk memenuhi regulasi kepelatihan, mengingat pelatih Ade Suhendra saat ini belum mengantongi lisensi AFC Pro.

Pengumuman kedatangan pelatih yang akrab disapa Coach MK ini disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub.

Baca Juga: Pelatih Persib Sudah Tahu Kapan Penentuan Juara Super League

Manajemen menyambut hangat kehadiran pelatih berpengalaman tersebut.

Pria kelahiran Riau itu pernah menukangi Persikota Tangerang, Persih Tembilahan, PSPS Pekanbaru, dan Persisam Samarinda.

Kehadiran Mundari Karya diharapkan dapat melengkapi persyaratan administrasi regulasi kompetisi sekaligus memperkuat jajaran tim kepelatihan.