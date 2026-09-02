menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Super League: Isenmulang Kalteng FC Akhirnya Punya Pelatih Kepala

Super League: Isenmulang Kalteng FC Akhirnya Punya Pelatih Kepala

Super League: Isenmulang Kalteng FC Akhirnya Punya Pelatih Kepala
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - PALANGKA RAYA - Tim promosi Super League Isenmulang Kalteng FC akhirnya memiliki pelatih kepala, yakni sosok senior, Mundari Karya.

Pria berusia 69 tahun itu ditunjuk sekaligus untuk memenuhi regulasi kepelatihan, mengingat pelatih Ade Suhendra saat ini belum mengantongi lisensi AFC Pro.

Pengumuman kedatangan pelatih yang akrab disapa Coach MK ini disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi klub.

Baca Juga:

Manajemen menyambut hangat kehadiran pelatih berpengalaman tersebut.

Baca Juga:

Pria kelahiran Riau itu pernah menukangi Persikota Tangerang, Persih Tembilahan, PSPS Pekanbaru, dan Persisam Samarinda.

Kehadiran Mundari Karya diharapkan dapat melengkapi persyaratan administrasi regulasi kompetisi sekaligus memperkuat jajaran tim kepelatihan. 

Isenmulang Kalteng FC akhirnya memiliki pelatih kepala. Manajemen pun menyambut hangat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI