Super League: Kapan Adam Przybek Debut? Cedera Engkel Masih Hantui Kiper Persib Bandung

Adam Przybek kembali harus menunda debutnya bersama Persib Bandung di BRI Super League 2025/26.

Kiper anyar Persib itu sempat dinantikan publik untuk tampil di bawah mistar sejak awal musim.

Namun, setelah menjalani hukuman larangan bermain akibat sanksi dari klub sebelumnya, penjaga gawang asal Wales tersebut justru harus berkutat dengan masalah kebugaran.

Cedera Engkel Tunda Debut Adam Przybek di Super League

Dokter tim Persib, dr. Wira Prasetya menjelaskan Przybek mengalami cedera pada engkel kaki kanannya. Kondisi itu membuatnya masih harus menepi dan berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya.

"Saat ini Adam (Przybek) masih dalam tahap pemulihan setelah re-injury pada engkel bagian kanan," ujar Wira.

Tim medis Maung Bandung terus melakukan pemantauan intensif terhadap kiper berusia 25 tahun tersebut agar kondisinya segera pulih.

Pemulihan Berjalan Minimal Satu Pekan

Cedera yang dialami Przybek membuatnya harus dabsen ketika Persib bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26, Minggu (24 Agustus 2025) di Stadion Sultan Agung Bantul.

"Pemulihan ini diperkirakan akan berjalan satu pekan lagi, maksimal dua pekan," kata Wira.