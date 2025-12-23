Super League Kian Menggoda Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia, I League Angkat Bicara

jpnn.com - Fenomena pemain naturalisasi yang memilih melanjutkan karier di kompetisi sepak bola Indonesia terus berlanjut pada BRI Super League 2025/26.

Sejumlah nama yang kerap menjadi andalan Timnas Indonesia kini merumput di Tanah Air.

Direktur Operasional I.League Asep Saputra menyebut kehadiran pemain naturalisasi di klub-klub Super League merupakan bagian dari dinamika sepak bola profesional.

Menurutnya, selama proses transfer dilakukan sesuai regulasi, langkah klub mendatangkan pemain berstatus tim nasional adalah hal yang wajar.

Fenomena Pemain Naturalisasi Warnai Super League

Saat ini, Super League sudah diwarnai kehadiran empat pemain naturalisasi yang rutin memperkuat Timnas Indonesia.

Rafael Struick bermain untuk Dewa United Banten, Thom Haye dan Eliano Reijnders membela Persib Bandung, sementara Persija Jakarta diperkuat Jordi Amat.

Jumlah tersebut berpotensi bertambah pada paruh musim kompetisi.

Rumor Joey Pelupessy hingga Maarten Paes Menguatkan Tren

Persib Bandung disebut-sebut tengah dikaitkan dengan Joey Pelupessy, gelandang berpengalaman yang kini memperkuat Lommel SK di divisi dua Liga Belgia