Super League: Klub Milik Prabowo Datangkan Bule 1,9 Meter dan Pinjam Bek Persib

jpnn.com - BEKASI - Klub milik Prabowo Subianto Garudayaksa FC memperkuat lini pertahanan untuk berlayar di Super League 2026/2027.

Klub promosi tersebut mendatangkan bek tengah asal Serbia, Filip Stamenkovic. Pemain berusia 27 tahun dengan tinggi 1,91 meter ini direkrut dengan kontrak berdurasi satu musim.

Sebelum berkarier di Indonesia, Stamenkovic merupakan pemain andalan di klub Liga 2 Serbia (tier kedua), Dinamo Jug Vranje.

Selama memperkuat klub tersebut pada musim 2025-26, ia tampil solid dan mencatatkan total 37 kali penampilan di liga.

Kepastian bergabungnya sang pemain diumumkan klub melalui media sosial.

"Backline, Locked. Welcome @filip_stamenkovic5. Our new centre-back is ready for the challenge," tulis Garudayaksa FC.

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Menanggapi kepindahannya ke Garudayaksa FC, Filip Stamenkovic mengungkapkan antusiasmenya menyambut tantangan baru dalam karier sepak bolanya di luar Eropa.

"Saya sangat antusias dan siap menghadapi tantangan baru bersama Garudayaksa FC. Bergabung dengan klub ini adalah langkah besar, dan saya tidak sabar untuk segera beradaptasi, memberikan penampilan terbaik di atas lapangan, serta membantu tim mencapai target musim ini," ujarnya.