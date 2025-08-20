Super League: Kualitas Liga Indonesia di Mata Bek Timnas Irak

jpnn.com - Bek Timnas Irak Frans Putros yang kini memperkuat Persib Bandung memberikan pandangannya soal kualitas Liga Indonesia.

Putros sejauh ini telah memainkan dua pertandingan BRI Super League 2025/26, masing-masing melawan Semen Padang dan Persijap Jepara.

Dalam dua laga tersebut, pemilik 19 caps di Timnas Irak selalu dipercaya turun penuh selama 90 menit.

Liga Indonesia di Mata Frans Putros

Menurut Putros, kompetisi sepak bola Indonesia cukup baik. Hal itu terlihat dari ketatnya persaingan, bahkan Persib sebagai juara dua musim beruntun bisa kalah melawan tim promosi seperti Persijap Jepara.

Meski demikian, bek berusia 30 tahun itu mengaku belum bisa membandingkan Liga Indonesia dengan kompetisi lain yang pernah dia ikuti, baik di Thailand bersama Port FC maupun di Irak dan Denmark.

"Bagus sejauh ini, saya rasa level pertandingannya oke, ada banyak pemain bagus. Namun, masih terlalu dini untuk membandingkannya karena ini baru awal," kata Putros.

Puji Pemain Lokal Indonesia

Dia juga menilai banyak pemain lokal Indonesia yang punya kualitas untuk bersaing.

"Ada beberapa pemain Indonesia yang bagus, tidak hanya pemain asing," tambahnya.