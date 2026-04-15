Super League: Laskar Mataram Pincang ke Bandar Lampung

jpnn.com - YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta tak bisa membawa kekuatan ideal saat bertandang ke kandang Bhayangkara FC pada laga pembuka pekan ke-28 Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (17/4).

Namun, Pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel memastikan seluruh anggota tim yang tersisa siap bekerja keras.

"Kondisi tim bagus meskipun kami memiliki beberapa pemain yang cedera dan mendapat sanksi larangan bermain. Jadi persiapannya sedikit lebih rumit, tetapi para pemain yang ada di lapangan bekerja keras dan menunjukkan semangat yang baik,” kata Van Gastel.

Duo andalan lini belakang Laskar Mataram -julukan PSIM, yakni Franco Ramos Mingo dan Yusaku Yamadera, harus absen akibat akumulasi kartu kuning.

Persoalan cedera juga menjadi tantangan tersendiri bagi Coach Van Gastel dalam meramu komposisi tim terbaik.

Selain Anton Fase yang masih dalam masa pemulihan cedera, beberapa nama juga dipastikan akan absen dalam pertandingan tersebut.

“Rahmatsho dan Abiyoso cedera. Rahmatsho tidak akan bermain, tetapi saya belum tahu untuk Abiyoso (bermain atau tidak). Saya harus berbicara dengan dokter,” ujar Van Gastel.

Dia lalu mengaku menganggap pertandingan melawan Bhayangkara FC sama dengan laga lain.