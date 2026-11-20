Super League Malam Ini Dewa United Vs Persita: Tamu Cuma Punya Satu Tujuan
jpnn.com - SERANG - Juru taktik Persita Tangerang Carlos Pena mengatakan bahwa pasukannya siap tempur meladeni tuan rumah Dewa United, Jumat (20/11) malam.
Derbi Banten tersebut merupakan salah satu big match pekan ke-10 Super League.
Pena menuturkan bahwa para pemain yang baru kembali dari tugas membela tim nasional pada jeda internasional dinyatakan fit untuk bertugas.
Satu-satunya nama yang dipastikan absen ialah Aleksa Andrejic, yang masih dalam masa pemulihan cedera.
“Semua pemain dalam kondisi baik, termasuk mereka yang kembali dari panggilan internasional. Mungkin yang tidak tersedia hanya Aleksa Andrejic yang masih cedera,” ujarnya.
Pena tidak menyembunyikan ambisi timnya. Pendekar Cisadane datang dengan satu tujuan, yakni menang.
"Kami siap dan tentunya ingin meraih tiga poin,” katanya.
Pelatih asal Spanyol itu mengakui Dewa United punya pemain-pemain bagus.
Dewa United Vs Persita malam ini merupakan salah satu big match pekan ke-10 Super League.
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