Super League: Menjelang Duel Lawan Semen Padang, Marc Klok Ungkap Target Mutlak Persib
jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok mengaku antusias menghadapi Semen Padang pada laga perdana BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025).
Klok menyebut Persib telah menjalani persiapan matang seusai berlatih intens dalam beberapa pekan terakhir.
Modal Positif Persib Bandung
Maung Bandung juga memiliki modal positif setelah menang atas klub papan atas Australia, Western Sydney Wanderers di laga pramusim.
“Laga pertama musim baru, pasti sangat excited buat semua. Kami telah menjalani pramusim sangat baik, dengan semua pemain baru. Saya pikir chemistry sudah mulai terbangun,” tegas kapten tim Persib itu dalam konferensi pers pralaga, Jumat (8/8).
Klok menyebut chemistry antarpemain, termasuk dengan wajah-wajah baru sudah terjalin dengan baik.
Seperti diketahui, Persib merombak skuad juara musim lalu dengan mendatangkan 12 pemain anyar. Para pemain juga sempat menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand pada Juli lalu.
Target Tiga Poin
Melihat kekompakan tim saat ini, Klok yakin Persib bisa meraih kemenangan pada laga perdana besok sore.
"Kami harus menang di kandang dan ini adalah target,” imbuhnya.
Gelandang Persib Marc Klok mengaku antusias dengan pertandingan perdana BRI Super League melawan Semen Padang.
