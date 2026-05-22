Super League Musim Depan Dimulai 4 September, Ada League Cup
jpnn.com - JAKARTA - Super League 2026/27 dijadwalkan mulai bergulir pada 4 September 2026.
Sementara itu, Championship akan memulai kompetisi pada 18 September 2026.
Adapun jadwal pelaksanaan Liga Nusantara, Elite Pro Academy (EPA) Super League, dan EPA Championship akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.
Penyusunan kalender kompetisi dilakukan mempertimbangkan banyak hal, termasuk agenda Tim Nasional Indonesia yang mengacu pada kalender resmi FIFA, AFC, dan AFF.
Selain kompetisi reguler, PSSI dan I.League juga telah mematangkan rencana penyelenggaraan League Cup yang akan diperkenalkan mulai musim 2026/27 dan berlangsung secara paralel dengan kompetisi liga.
Kehadiran kompetisi baru ini diharapkan dapat menambah jam bermain pemain, memperluas ruang kompetitif bagi klub, serta memperkuat ekosistem sepak bola nasional secara menyeluruh.
Informasi lebih lanjut mengenai format kompetisi, jadwal pertandingan, regulasi, serta mekanisme pelaksanaan League Cup akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.
Direktur Utama I.League Ferry Paulus menegaskan bahwa pengumuman kalender kompetisi sejak dini merupakan langkah strategis untuk mendukung kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi musim baru.
PSSI dan I.League juga telah mematangkan League Cup yang akan diperkenalkan mulai musim 2026/27.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadwal Pekan Terakhir Super League: FL Mau Persib Terpeleset
- Ada Alasan Paulo Ricardo dan Jean Mota Enggak Mau Tinggalkan Persija, Apa Itu?
- Persib vs Pesijap: Wahai Bobotoh, Ini Keterangan Resmi Polda Jabar, Jangan Disepelekan
- Persib Tinggal Selangkah dari Juara, tapi Ramon Tanque Khawatir pada Satu Hal
- Pengumuman: Super League Musim 2026/2027 Mulai 4 September
- Persib vs Persijap, Eliano Reijnders: Ini Seperti Pertandingan Final Besar