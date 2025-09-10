Super League Pekan Ini: Persib si Jago Kandang Vs Persebaya sang Raja Tandang
jpnn.com - BANDUNG - Salah satu big match pekan ke-5 BRI Super League bakal hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (12/9) sore WIB, yakni Persib Bandung vs Persebaya Surabaya.
Pertarungan ini layak dinanti karena menjanjikan tensi tinggi.
Persib masih mencari konsistensi pada awal musim ini, sedangkan Persebaya sedang dalam tren positif karena sukses meraih dua kemenangan beruntun sehingga bertengger di urutan kelima dengan nilai enam dari tiga laga.
Si Maung Bandung punya catatan apik kontra Persebaya Surabaya di liga.
Dalam 12 pertemuan yang sudah dimainkan sejak era Liga 1 pada 2017, Persib memenangi enam pertandingan.
Persebaya meraih empat kemenangan dan dua laga berakhir imbang.
Persib dikenal sebagai tim yang jago kandang. Maung belum terkalahkan dalam delapan laga kandang di liga.
Maung Bandung meraih enam kemenangan dan dua kali imbang. Dewa United Banten FC menjadi tim terakhir yang mengalahkan Persib di kandang dengan skor 2-0 pada 17 Januari 2025 alias 237 hari lalu.
