Super League: Pelatih Madura United Ungkap Alasan Kekalahan Telak dari Malut United

jpnn.com - Tren negatif Madura United terus berlanjut. Di pekan keenam BRI Super League 2025/26, Laskar Sape Kerrab harus mengakui keunggulan Malut United.

Bertandang ke Stadion Gelora Kie Raha, Jumat (19/9/2025), skuad asuhan Alfredo Vera kalah dengan skor 1-4.

Hasil ini membuat Madura United belum mampu meraih poin penuh sejak kemenangan terakhir mereka atas Persik Kediri dengan skor 2-1 pada 16 Agustus lalu.

Setelah itu, Madura United hanya mampu bermain imbang melawan Persita Tangerang (1-1) dan Bhayangkara FC (0-0), serta menelan kekalahan tipis 0-1 dari Bali United.

Penyebab Madura United Kalah dari Malut United

Alfredo Vera menilai timnya kesulitan menandingi kualitas Malut United yang dihuni banyak pemain bintang.

Sepanjang pertandingan, runner up Liga 1 Championship Series musim 2023/24 berada di bawah tekanan lawan. Madura United bahkan hanya mampu membuat empat tendangan ke gawang.

Catatan tersebut berbanding terbalik dengan Malut United, yang mampu melepaskan 14 kali percobaan dengan empat di antaranya menjadi gol.

"Malut United memiliki tim yang kuat, mereka juga bermain bagus hari ini. Namun, ada hal non-teknis yang memengaruhi permainan kami," ujar Alfredo Vera.