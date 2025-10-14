Super League, Persebaya Siap Tampil Habis-Habisan Melawan Persija
jpnn.com - JAKARTA - Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta pada pekan kesembilan BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) pukul 19.00 WIB.
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyatakan sudah menganalisis kekuatan Persija Jakarta menjelang bertemunya kedua tim.
"Kami tahu dan sudah menganalisis skuad Persija. Mereka tim yang kuat, tetapi tentu saja kami akan berjuang di sini untuk meraih tiga poin," ujar Eduardo dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (14/10).
Menurut Eduardo, Persebaya Surabaya harus mewaspadai kekuatan Persija Jakarta meski Macan Kemayoran tengah dalam tren negatif.
Menjelang pertandingan ini, Persija Jakarta tengah dalam tren negatif setelah melewati tiga laga tanpa kemenangan, yakni imbang menghadapi Bali United dan takluk dari PSM Makassar serta Borneo FC.
Meski Persebaya akan menghadapi tim yang tengah terjebak di dalam tren negatif, Eduardo meyakini pertandingan menghadapi Persija Jakarta akan tetap berjalan sulit.
Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menjelaskan Persebaya Surabaya siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiga poin karena akan bertanding di hadapan suporter sendiri.
"Saya yakin kami akan memainkan pertandingan yang sangat kuat di sini, tetapi tentu saja, kami menghormati semua lawan. Namun, kami juga tim yang kuat. Jadi, saya berharap semua orang bisa menikmati pertandingan yang sangat bagus pada Sabtu mendatang," kata Eduardo.
Persebaya vs Persija, Eduardo Perez menegaskan Persebaya siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiga poin.
