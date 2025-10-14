menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Super League, Persebaya Siap Tampil Habis-Habisan Melawan Persija

Super League, Persebaya Siap Tampil Habis-Habisan Melawan Persija

Super League, Persebaya Siap Tampil Habis-Habisan Melawan Persija
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez. Foto: Liga Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta pada pekan kesembilan BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (18/10) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyatakan sudah menganalisis kekuatan Persija Jakarta menjelang bertemunya kedua tim. 

"Kami tahu dan sudah menganalisis skuad Persija. Mereka tim yang kuat, tetapi tentu saja kami akan berjuang di sini untuk meraih tiga poin," ujar Eduardo dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (14/10).

Baca Juga:

Menurut Eduardo, Persebaya Surabaya harus mewaspadai kekuatan Persija Jakarta meski Macan Kemayoran tengah dalam tren negatif.

Menjelang pertandingan ini, Persija Jakarta tengah dalam tren negatif setelah melewati tiga laga tanpa kemenangan, yakni imbang menghadapi Bali United dan takluk dari PSM Makassar serta Borneo FC.

Meski Persebaya akan menghadapi tim yang tengah terjebak di dalam tren negatif, Eduardo meyakini pertandingan menghadapi Persija Jakarta akan tetap berjalan sulit.

Baca Juga:

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menjelaskan Persebaya Surabaya siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiga poin karena akan bertanding di hadapan suporter sendiri.

"Saya yakin kami akan memainkan pertandingan yang sangat kuat di sini, tetapi tentu saja, kami menghormati semua lawan. Namun, kami juga tim yang kuat. Jadi, saya berharap semua orang bisa menikmati pertandingan yang sangat bagus pada Sabtu mendatang," kata Eduardo.

Persebaya vs Persija, Eduardo Perez menegaskan Persebaya siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiga poin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI