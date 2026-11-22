jpnn.com - Persib Bandung menurunkan komposisi terbaiknya saat menghadapi Bali United dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027.

Kali ini, pelatih Igor Tolic memadukan pemain asing dan diaspora dalam susunan sebelas pertama.

Dari 11 pemain yang menjadi starter, Teja Paku Alam menjadi satu-satunya pemain lokal. Sementara itu, 10 pemain lainnya merupakan pemain asing dan diaspora.

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Di lini belakang, Tolic menurunkan Danijel Loncar, Eliano Reijnders, Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Sandy Walsh.

Sementara itu, lini tengah Maung Bandung diperkuat Gakuto Notsuda, Marc Klok, dan Thom Haye.

Marc Klok dipercaya mengenakan ban kapten dalam pertandingan kali ini.

Di lini depan, Persib mengandalkan Balsa Sekulic dan Uilliam Barros untuk membongkar pertahanan Bali United. (mcr27/jpnn)

Berikut daftar susunan pemain Persib Bandung vs Bali United:

Persib: