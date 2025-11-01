menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Super League: Persib Bandung Mewaspadai Laju Positif Bali United FC

Super League: Persib Bandung Mewaspadai Laju Positif Bali United FC

Super League: Persib Bandung Mewaspadai Laju Positif Bali United FC
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Bali United pada  pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2025/26.

Duel bergengsi ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Sabtu (1/11/2025) malam. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan timnya mewaspadai Bali United yang sedang dalam laju positif.

Timnya juga berambisi meraih kemenangan untuk memperpang tren positif. 

"Mengenai pertandingan, kedua tim sedang berada dalam laju yang bagus. Jadi, ini akan menjadi pertandigan yang menarik," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (31/10). 

Juru taktik asal Kroasia itu mengaku timnya tak mau pulang dengan tangan kosong.

Target poin maksimal harus bisa diraih Marc Klok cs apabila mau naik peringkat klasemen. 

Dia pun menyadari Bali United merupakan tim yang kompetitif dan sulit dikalahakan, apalagi saat bermain di kandang.

Super League, Persib Bandung mewaspadai laju positif Bali United FC.  Bojan Hodak optimistis Persib meraih kemenangan.

