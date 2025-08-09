Super League: Persib Bandung Rebut 3 Poin Pertama, Semen Padang Jadi Korban 

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memetik kemenangan perdana di BRI Super League 2025/26 seusai mengalahkan Semen Padang 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8/2025) sore.

Dua gol Persib tercipta oleh Uilliam Barros pada menit ke-40 dan Febri Hariyadi (90').

Persib langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit kick off dibunyikan wasit. Namun, peluang-peluang tercipta masih mampu digagalkan lini pertahanan Semen Padang.

Peluang pertama hadir pada menit ke-28 melalui tendangan bebas Berguinho dari dekat kotak penalti. Sayang, bola berhasil ditepis kiper Semen Padang, Arthur Augusto.

Sembilan menit berselang, Berguinho kembali mendapat kesempatan emas lewat skema serangan balik dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, tetapi tembakannya kembali digagalkan.

Persib memecah kebuntuan pada menit ke-40 melalui kerja sama Marc Klok dan Uilliam Barros.

Umpan Klok berhasil diselesaikan Barros menjadi gol yang mengubah skor menjadi 1-0 keunggulan Persib, yang bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persib terus menekan. Mereka hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat kemelut di kotak penalti. Namun, upaya Barros masih dapat dihalau pemain bertahan Semen Padang.