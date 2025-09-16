menu
Super League: Persib Kalah dari Persija dalam Urusan Ini

Persija Vs Bali United pada pekan ke-5 BRI Super League di JIS. Foto: ileague

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta berhasil memicu ledakan penonton pada pekan ke-5 BRI Super League.

Menjamu Bali United di Jakarta International Stadium, Minggu (14/9) malam WIB, Persija sukses mendatangkan 29.389 penonton di stadion.

"Laga tersebut disaksikan 29.389 orang. Jumlah yang memecahkan rekor penonton terbanyak BRI Super League 2025/26," bunyi kupasan awak ILeague.

Laga Persija vs Bali United itu sendiri berakhir imbang 1-1.

"Jumlah penonton itu juga menyalip rekor sebelumnya yang juga dimiliki Persija Jakarta. Rekor penonton terbanyak BRI Super League sebelumnya tercipta saat Persija menjamu Persita di JIS yang disaksikan 29.153 orang," kupasan awak ILeageu.

Pada pekan ke-5, duel penonton terbanyak kedua dimiliki Persib Bandung, saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang disaksikan 22.652 orang.

Kok bisa Persija mengalahkan Persib, padahal belum ketemu di Super League. Apaan, sih?

