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Super League: Persib Masuk Kandang Madura United Malam Jumat

Super League: Persib Masuk Kandang Madura United Malam Jumat
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Bek Persib Julio Cesar. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JAKARTA - Pemimpin klasemen Super League Persija Jakarta tumbang di pekan ke-5. Penyandang julukan Macan Kemayoran itu takluk di kandang Persita Tangerang.

PSIM Yogyakarta belum jua bangkit. Kalah dan kalah lagi. Di pekan ke-5 kemarin PSIM tunduk dari tamunya PSM Makassar. JP Van Gastel pun disingkirkan dari kursi pelatih PSIM.

Pekan ke-5 yang sarat gol dan drama pun ditutup dengan kemenangan si petahana Persib Bandung.

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Menjamu Persik Kediri di Stadion Si Jalak Harupat, Persib bersusah payah menang 1-0.

Gol semata wayang kemenangan Maung Bandung lahir lewat supersub Julio Cesar yang memberi dampak instan hanya beberapa detik setelah dimasukkan ke lapangan.

Pelatih Igor Tolic melayangkan apresiasi tinggi atas mentalitas tangguh yang ditunjukkan para penggawa Maung Bandung hingga pengujung pertandingan.

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"Selamat untuk para pemain, mereka layak mendapatkan semua pujian. Ini karakter. Mereka menolak untuk kalah dan memberikan yang terbaik," ujar Igor Tolic.

Berikutnya, Persib akan bertandang ke markas Madura United yang dilihat dari peringkat di klasemen lebih baik.

Madura United menjamu Persib Bandung di pekan ke-6. Cek jadwal dan klasemen Super League.

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