Super League: Persija Jakarta Mengamuk, Dewa United Tunduk
Jumat, 29 Agustus 2025 – 21:45 WIB
jpnn.com - BANTEN – Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen BRI Super League setelah mengamuk di Banten International Stadium, Jumat (29/8) malam WIB.
Bertindak sebagai tamu, Persija menundukkan tuan rumah Dewa United 3-1.
Maxwell Souza membuka keran gol Persija pada menit ke-30.
Dewa United menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui Alexis Messidoro.
Tarian Samba para pemain Brasil di Persija membuat Dewa United tak berdaya.
Van Basty Sousa membuat Persija si Macan Kemayoran kembali unggul melalui sundulannya pada menit ke-63.
Ayo, lihat ke sini klasemen Super League setelah laga Dewa United vs Persija Jakarta berakhir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Bhayangkara FC Melindas Persis, 3 Tembakan Tepat Sasaran
- Super League Hari Ini Dewa United Vs Persija, Alex Martins Membara
- Persib Bandung Blak-blakan Soal Peminjaman Zalnando Ke Persita Tangerang
- Ini Alasan Persib Lepas Zalnando ke Persita, Tak Masuk Skema Bojan Hodak?
- Thom Haye Langsung Bikin Gebrakan? Bobotoh Bisa Lihat Aksinya Akhir Pekan Ini
- Menjamu Persis Solo, Bhayangkara Presisi Lampung FC Minta Bantuan Bhara Mania