menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Super League: Persija Jakarta Mengamuk, Dewa United Tunduk

Super League: Persija Jakarta Mengamuk, Dewa United Tunduk

Super League: Persija Jakarta Mengamuk, Dewa United Tunduk
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyerang Persija Jakarta Maxwell Souza (99). Foto: IG persija

jpnn.com - BANTEN – Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen BRI Super League setelah mengamuk di Banten International Stadium, Jumat (29/8) malam WIB.

Bertindak sebagai tamu, Persija menundukkan tuan rumah Dewa United 3-1.

Maxwell Souza membuka keran gol Persija pada menit ke-30.

Baca Juga:

Dewa United menyamakan kedudukan pada menit ke-51 melalui Alexis Messidoro.

Baca Juga:

Tarian Samba para pemain Brasil di Persija membuat Dewa United tak berdaya. 

Van Basty Sousa membuat Persija si Macan Kemayoran kembali unggul melalui sundulannya pada menit ke-63.

Ayo, lihat ke sini klasemen Super League setelah laga Dewa United vs Persija Jakarta berakhir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI