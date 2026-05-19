Super League: Persija Jakarta Tutup Musim di JIS, Semen Padang Jadi Penantang Terakhir
jpnn.com - Persija Jakarta akan menghadapi laga pemungkas BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang di Jakarta International Stadium.
Stadion berkapasitas 82 ribu penonton itu akan menjadi tempat penutup perjalanan Macan Kemayoran di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.
Laga Persija vs Semen Padang akan tersaji pada Sabtu (23/5/2026) pukul 16.00 WIB.
Rizky Ridho dan kolega tengah berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan pada laga tandang kontra Persik Kediri.
Pemilik 11 gelar juara itu menang 3-1 di Stadion Brawijaya, Kediri.
Raihan tiga angka membuat skuad asuhan Mauricio Souza mengoleksi 68 poin, hasil dari 21 kemenangan, lima imbang, dan tujuh kalah.
Sementara itu, Semen Padang datang ke Jakarta dengan catatan kurang meyakinkan setelah menelan delapan kekalahan.
Ripal Wahyudi dan kolega terakhir kali meraih kemenangan pada awal Maret saat menghadapi PSBS Biak dengan skor 2-0.
