Super League: Persija Vs Java United Bentrok Sama Pilkades
jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta bakal merasakan atmosfer berbeda ketika menghadapi Java United pada pekan ketiga Super League 2026/2027.
Berstatus sebagai tuan rumah, Macan Kemayoran tidak akan mendapatkan dukungan langsung dari The Jakmania.
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (19/9/2026), dipastikan digelar tanpa penonton.
Persija harus bermain di Bali setelah tidak bisa menggunakan stadion di Jakarta. SUGBK sedang dipersiapkan untuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung 24 September hingga 5 Oktober.
Sementara itu, Jakarta International Stadium (JIS) juga tidak tersedia karena diproyeksikan menjadi lokasi konser The Weeknd pada 26 dan 27 September 2026.
Sejumlah stadion lain sempat masuk pertimbangan Persija, termasuk Stadion Pakansari, Stadion Maguwoharjo, dan Stadion Sultan Agung. Namun, menemui kendala.
Situasi makin tidak menyenangkan bagi Persija. Tidak hanya menjadi tim musafir, laga melawan Java United juga tidak boleh dihadiri penonton.
Bukan hanya suporter, tamu undangan yang biasanya mendapatkan akses complimentary juga tidak diperbolehkan menyaksikan pertandingan dari dalam stadion.
Persija Jakarta akan menjamu Java United pada pekan ketiga Super League di Gianyar. Kok di sana?
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