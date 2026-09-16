Super League: Persik Kediri Temukan Perubahan Besar di Arema FC
jpnn.com - Persik Kediri tidak ingin datang ke markas Arema FC dengan persiapan biasa. Menghadapi derbi Jatim pada pekan ketiga Super League 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9/2026), Macan Putih memberi perhatian khusus terhadap perubahan karakter permainan Singo Edan.
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai Arema FC memiliki pola serangan yang berbeda dibandingkan musim lalu. Perubahan paling mencolok terlihat dari pergerakan pemain depan ketika membangun serangan.
Ketika sebelumnya Arema lebih mengandalkan striker tengah sebagai ujung tombak, kini pola tersebut mulai ditinggalkan. Pemain dari lini tengah hingga sektor sayap bisa bergerak agresif dan mengisi ruang yang berbeda.
Kondisi tersebut membuat Marcos Reina memberikan perhatian khusus. Menurutnya, serangan Arema FC menjadi lebih cair karena tidak bergantung pada satu pemain di posisi nomor sembilan.
"Saat ini mereka tidak bermain memakai striker murni nomor sembilan. Ini berbeda dari musim lalu waktu masih ada Dalberto atau Joel Vinicius. Arema FC memiliki pemain yang lebih agresif dalam menyerang. Midfielder, winger, hingga striker Arema FC sangat dinamis," kata Marcos Reina.
Jhon Alfaridzi, Careca, Gustavo Franca, dan Marcos Vinicius menjadi beberapa pemain yang mendapat perhatian dari pelatih Persik.
Pergerakan antarlini yang dinamis membuat Persik harus berhati-hati dalam menjaga area pertahanan. Pemain Arema bisa muncul dari berbagai sektor sehingga Persik tidak hanya dituntut mengantisipasi satu penyerang.
Selain perubahan pola permainan, Persik juga mewaspadai sejumlah pemain lama Arema FC. Marcos Reina menyebut Betinho, Matheus Blade, Diego Landis, dan Julian Guevara sebagai pemain yang perlu diperhatikan.
Persik Kediri akan menghadapi Derbi Jatim melawan Arema FC. Pelatih Marcos Reina mewaspadai perubahan pola permainan Singo Edan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Borneo FC Hadapi Dewa United, Mauro Jeronimo Simpan Satu Rahasia
- Jadwal Super League Hari Ini Borneo FC Vs Dewa United, Misterius
- Arema FC vs Persik Kediri, Ada Imbauan Khusus untuk Suporter Tamu
- Kemenangan Sirna di Depan Mata, Marcos Santos Minta Arema FC Berbenah
- Di Balik Gol Perdana Alex Martins untuk Persebaya, Ada Perjuangan yang Tak Mudah
- Tatap Dewa United, Riko Simanjuntak Minta PSS Sleman Move On