Super League: Persita Tangerang Bidik Start Sempurna
jpnn.com - Persita Tangerang tak ingin mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan hasil mengecewakan.
Kemenangan pada pertandingan perdana menjadi target penting Pendekar Cisadane demi membangun kepercayaan diri dan mental tim sejak awal musim.
Persita akan langsung mendapat ujian berat pada laga pembuka. Hokky Caraka dan kawan-kawan dijadwalkan bertandang ke Stadion Sultan Agung, Bantul, untuk menghadapi PSIM Yogyakarta pada Sabtu, 5 September 2026 pukul 15.30 WIB.
Manajer Persita Abdurahman menilai hasil pertandingan pertama bisa memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan tim dalam kompetisi yang panjang.
Untuk itu, Persita ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mampu meraih hasil maksimal sejak laga perdana.
“Kami akan mempersiapkan diri dan fokus penuh sejak pertandingan pertama. Hasil laga awal sangat krusial untuk membangun mentalitas tim sepanjang musim,” kata Abdurahman.
Ambisi tersebut menjadi makin serius karena Persita saat ini terus menggeber persiapan melalui pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.
Carlos Pena dan anak asuhnya juga mendapatkan sejumlah pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi resmi.
Persita Tangerang akan mengawali Super League 2026/2027 dengan menghadapi PSIM Yogyakarta. Pendekar Cisadane menargetkan kemenangan pertama.
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