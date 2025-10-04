menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Super League: Persita Urutan Kedua Jika Mengalahkan Semen Padang Malam Ini

Super League: Persita Urutan Kedua Jika Mengalahkan Semen Padang Malam Ini

Super League: Persita Urutan Kedua Jika Mengalahkan Semen Padang Malam Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. Foto: dok.persitafc.com

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Laga pekan ke-4 BRI Super League antara Persita Tangerang vs Semen Padang yang tertunda, bakal digelar di Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Sabtu (4/10) malam WIB.

Juru Taktik Persita Carlos Pena mengatakan tidak ada laga mudah di Super League 2025/26.

Pena pun berharap pasukannya tak kehilangan fokus dan bisa mengontrol kepercayaan diri, seusai meraih tiga kemenangan beruntun.

Baca Juga:

“Kepercayaan diri dari para pemain sangat tinggi, yang terpenting ialah mengontrol kepercayaan diri ini. Itu (vs Semen Padang) akan menjadi laga yang sulit," ujar Pena.

Baca Juga:

"Kami harus menunjukkan yang terbaik dan mendapatkan tiga poin,” imbuhnya.

Dengan Persita kembali bermain di Indomilk Arena, Pena juga berharap bisa memberikan hasil terbaik dan merayakan bersama dengan para suporter.

Laga tunda pekan ke-4 BRI Super League Persita Vs Semen Padang hadir malam ini mulai jam 7.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI