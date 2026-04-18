Super League: PSBS Kejar Harapan, Persija Jaga Harga Diri

Skuad Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - PSBS Biak bersiap menghadapi ujian berat saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan PSBS vs Persija akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4/2026).

Meski dihadapkan pada lawan dengan reputasi besar, P SBS tidak ingin sekadar menjadi pelengkap.

Pelatih PSBS Marian Mihail menegaskan bahwa laga ini justru memantik semangat para pemainnya untuk tampil habis-habisan.

"Kami tahu Persija adalah tim besar dengan banyak prestasi. Justru karena itu, pemain kami punya dorongan ekstra untuk menunjukkan kemampuan terbaik," ucapnya.

Pelatih asal Rumania tersebut menilai menghadapi tim papan atas bisa menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan anak asuhnya.

Dia berharap PSBS mampu bermain tanpa rasa inferior dan berani mengimbangi permainan lawan.

"Mereka harus menunjukkan bahwa kami juga bisa bermain di level yang sama (dengan Persija, red)," tambahnya.

Duel timpang di atas kertas, tapi PSBS punya tekad besar. Mampukah Persija menghindari jebakan?

