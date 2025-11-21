menu
Super League PSM Vs PSBS: Pria Ini Bakal Jadi Perhatian

Pelatih PSM Makassar Tomas Trucha. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PAREPARE - Tomas Trucha mau tak mau bakal menjadi sosok yang menyita perhatian pada laga PSM Makassar vs PSBS Biak, di pekan ke-13 Super League, di Stadion BJ Habibie, Parepare, Jumat (21/11) sore.

Itu lantaran laga tersebut menjadi kali pertama Tomas bersama PSM di Parepare (home).

Tomas sudah mempersembahkan kemenangan, pada debutnya, saat away di kandang Dewa United pekan sebelumnya.

"Kami datang ke pertandingan ini dengan kemenangan di pertandingan sebelumnya melawan Dewa United. Sejauh ini saya sudah sekitar tiga minggu di sini. Tiga minggu itu kami bekerja keras. Saya percaya kerja keras itu bisa kami transfer ke pertandingan dan mendapatkan kemenangan selanjutnya," tutur Tomas.

Tomas mengira PSBS Biak akan memberi perlawanan sengit.

"Namun, ini adalah pertandingan home pertama saya. Saya berharap kembali ke ruang ganti dengan perasaan senang," ujarnya.

