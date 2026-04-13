Super League: Rekor GBLA Tercoreng, Persib Catat Momen Tak Pernah Terjadi Sebelumnya

jpnn.com - Persib Bandung kembali menunjukkan ketangguhannya saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam WIB, berakhir dramatis dengan skor 3-2.

Hasil ini membuat Maung Bandung tetap nyaman di puncak klasemen dengan selisih empat poin dari Borneo FC yang duduk di posisi kedua.

Meski meraih tiga poin, laga ini menyisakan catatan menarik bagi Persib Bandung.

Untuk pertama kalinya di musim ini, Persib kebobolan dua gol saat bermain di kandang sendiri.

Sebelumnya, hanya Borneo FC Samarinda yang mampu menjebol gawang Persib di GBLA musim ini.

Persib sejatinya memegang kendali permainan atas Bali United. Skuad asuhan Bojan Hodak bakal sempat unggul 2-0 melalui aksi Ramon Tanque (29') dan Luciano Guaycochea (55').

Namun, situasi berubah ketika Patricio Matricardi diganjar kartu merah pada menit ke-65, yang membuat Persib harus bermain dengan 10 pemain.