Super League: Semen Padang Jadi Tim Kedua yang Terdegradasi

Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - SERANG – Semen Padang menjadi tim kedua yang terdegradasi dari kasta tertinggi, Super League ke level kedua, yakni Championship.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, gagal membendung Dewa United pada pekan ke-31 di Banten International Stadium, Minggu (3/5) malam WIB.

Dewa United menang 1-0 berkat gol Noah Sadaoui.

Apa pun hasil laga di tiga pekan sisa, Semen Padang tak akan bisa melampaui koleksi poin Madura United. Andai pun sama, Semen Padang kalah dalam urusan head to head.

Setelah 31 laga di Super League, Semen Padang Cuma menang lima kali, yakni dari PSBS Biak (away), Persita Tangerang (home), Persija Jakarta (home), Persijap Jepara (away), dan Dewa United (home). (il/jpnn)

Klasemen Super League
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

