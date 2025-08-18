Super League Sore Ini PSBS Biak Vs Borneo FC: Awas, Panas!

jpnn.com - SLEMAN - Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes meminta pasukannya mewaspadai faktor nonteknis pada laga pekan pekadu BRI Super League, melawan tuan rumah PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (18/8) sore WIB.

Lefundes mengingatkan cuaca panas yang kemungkinan dihadapi saat laga berlangsung.

Penyesuaian fisik dan strategi menjadi fokus utama.

"Kami tahu akan main di dalam cuaca yang diprediksi akan panas, pasti banyak hal yang butuh penyesuaian," katanya.

Coach Lefundes menilai persiapan timnya sudah bagus dan pemain telah memahami apa yang diinginkan.

"Persiapan sangat bagus, kami sudah memberikan beberapa informasi kepada pemain. Mereka paham apa yang saya mau," tuturnya.