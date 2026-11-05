SUPER MINISO Pertama di Asia Tenggara Resmi Dibuka, Hadirkan Pengalaman Baru Berbasis IP

jpnn.com, JAKARTA - MINISO merayakan kiprahnya selama 10 tahun di Indonesia dengan membuka gerai SUPER MINISO pertama di Asia Tenggara. Berlokasi di Pondok Indah Mall 5 (PIM5), Jakarta, gerai tersebut mulai beroperasi pada 24 Oktober.

Pembukaan gerai ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan MINISO di Indonesia dan mencerminkan transformasi bisnisnya yang beralih dari gerai ritel kebutuhan gaya hidup sehari-hari menjadi ekosistem kekayaan intelektual (intellectual property/IP) yang lebih luas dengan pengalaman berbelanja yang semakin menarik.

SUPER MINISO dirancang sebagai destinasi gaya hidup bagi konsumen perkotaan yang mengutamakan kualitas, mengikuti tren, dan mencari pengalaman berbelanja yang menyenangkan.

Gerai ini memadukan koleksi produk berbasis IP dengan berbagai produk gaya hidup pilihan. Melalui area yang lebih luas, dekorasi tematik, dan ruang yang mengutamakan pengalaman pengunjung, SUPER MINISO menawarkan lebih dari sekadar tempat berbelanja. Konsumen juga dapat menjelajahi berbagai koleksi dan menikmati ruang berinteraksi.

Sejak debutnya di Tiongkok pada akhir 2025, konsep gerai "bergaya taman hiburan ini" berkembang pesat di sejumlah kota utama di negara tersebut dan mulai merambah pasar internasional. Setelah membuka gerai luar negeri pertamanya di Kanada pada 10 Oktober, Jakarta menjadi tujuan ekspansi internasional berikutnya sekaligus menandai kehadiran perdana SUPER MINISO di Asia Tenggara.

SUPER MINISO menawarkan beragam koleksi IP populer kepada konsumen Indonesia. Dua di antaranya, Disney × Formula 1 dan MINISO Hello Kitty and Friends x The Powerpuff Girls, koleksi produk yang untuk pertama kalinya diluncurkan di Indonesia.

Gerai ini juga menghadirkan berbagai produk berkarakter YOYO, IP milik MINISO, seperti YOYO Baby Angel dan YOYO Dreamy Wishes Icon Box. Ragam koleksi tersebut mencerminkan strategi MINISO dalam memadukan kolaborasi dengan pemilik IP global ternama dan IP orisinal milik sendiri.

YOYO, salah satu IP orisinal unggulan MINISO mencatat nilai gross merchandise volume (GMV) lebih dari RMB 1 miliar selama sembilan bulan pertama 2026 dan resmi tercantum dalam kelompok IP global dengan GMV di atas RMB 1 miliar (One Billion Club). Sejak meluncurkan produk pertamanya pada Juni 2025, YOYO telah berekspansi ke 53 negara dan wilayah. Dengan demikian, YOYO menjadi salah satu IP orisinal asal Tiongkok dengan ekspansi global tercepat.