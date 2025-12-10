Superb Clinic Luncurkan Exomind, Erika Carlina Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Superb Clinic meluncurkan sebuah prosedur teknologi tinggi terbaru dari BTL yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan mental secara nyaman, noninvasif, dan berbasis sains mutakhir, bernama Exomind.

Lewat teknologi tersebut, Superb Clinic menghadirkan solusi holistik yang tidak hanya berfokus pada penampilan fisik, tetapi juga keseimbangan emosional dan fungsi kognitif pasien.

Aktris Erika Carlina lantas mengungkapkan alasannya menghadirkan 'Exomind' di klinik kecantikan miliknya.

"Aku pengin di klinik aku ini bukan cuma merawat dari bagian luarnya saja, tetapi mumpung ada teknologi yang belum ada di Indonesia, kami mau coba kalian mencoba lah intinya," ungkap Erika Carlina di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Adapun teknologi Exomind bekerja dengan menstimulasi area-area kunci otak yang berperan dalam regulasi emosi, fungsi kognitif, dan pengendalian diri.

Dengan mengaktifkan jalur saraf penting, Exomind membantu memulihkan aktivitas otak yang sehat serta meningkatkan konektivitas neuronal untuk memberikan dampak positif pada kesehatan mental.

Dalam penggunaannya, Exomind menggunakan ExoTMS, inovasi terbaru dari stimulasi magnetik transkranial (TMS), metode yang telah lama terbukti efektif dalam meningkatkan fungsi otak dan mengatasi berbagai macam permasalahan kesehatan mental.

"Exomind juga telah mendapatkan pengakuan FDA cleared dan CE-Mark dalam penanganan kesehatan mental," ucap Dokter Spesialis Bedah Plastik dr Danu Mahandaru.