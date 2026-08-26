Supercar Listrik China Makin Ngebut, Bos Lamborghini: Belum Mampu Menyaingi

jpnn.com - CEO Lamborghini Stephan Winkelmann mengatakan tidak gentar untuk menghadapi persaingan mobil sport listrik asal Tiongkok yang semakin menjamur di industri otomotif global

Belakangan ini, pabrikan mobil China tengah mencuri perhatian industri otomotif global karena menghadirkan supercar listrik berforma tinggi.

Supercar itu juga disebut-sebut mampu meanandingi mobil sport buatan Eropa.



Menurut Stephan mobil-mobil tersebut tidak mampu menandingi sensasi emosional yang ditawarkan model Lamborghini.

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Sebab, kata dia, mobil China lebih banyak berfokus pada model untuk pasar massal.

Namun, beberapa di antaranya mulai memperluas jajaran produknya dengan menghadirkan mobil sport dan supercar berperforma tinggi.

Kendaraan tersebut umumnya mengandalkan motor listrik berukuran kompak dan baterai berkapasitas besar, lapor laman Carscoops, Selasa (25/8) waktu setempat.

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YangWang U9 menjadi salah satu yang pertama. Mobil tersebut mencetak rekor kecepatan tertinggi baru untuk mobil produksi pada akhir tahun lalu.

Baru-baru ini, Denza juga memperkenalkan Z bermotor tiga yang menghasilkan tenaga 1.582 hp dan dibanderol lebih murah dibandingkan Porsche 911 Carrera 4 GTS.