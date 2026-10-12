menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Supercar Terbaru Porsche Siap Tantang Ferrari 849 dan McLaren 750S

Supercar Terbaru Porsche Siap Tantang Ferrari 849 dan McLaren 750S

Supercar Terbaru Porsche Siap Tantang Ferrari 849 dan McLaren 750S
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Supercar terbaru Porsche segera dirilis. Foto: Porsche

jpnn.com - Porsche sedang bersiap memutar kemudi. Mereka tengah menggarap supercar anyar bernama Mission S.

Sebuah amunisi baru yang digadang-gadang bakal menduduki kasta tertinggi dalam lini jajaran mobil mereka.

Langkah ini bukan sekadar pamer taji mekanis. Mission S lahir di tengah periode yang cukup berat bagi Stuttgart.

Baca Juga:

Setelah menelan pil pahit penurunan pendapatan yang terjal pada 2025, CEO Porsche Michael Leiters memikul beban besar untuk membawa perusahaan kembali ke jalur performa finansial yang sehat.

Mission S menjadi jawaban sekaligus pertaruhan terbesarnya.

Menariknya, Mission S mengusung tata letak mid-engine—meracik posisi mesin persis di antara poros roda depan dan belakang demi keseimbangan presisi saat dilibas di tikungan.

Baca Juga:

Rumor di kalangan pencinta otomotif menyebutkan bahwa ruang pacunya akan dihuni oleh mesin flat-eight yang buas.

Posisi Mission S di pasar tidak main-main. Mobil ini dirancang untuk berdiri di atas 911, takhta yang selama belasan dekade nyaris tak tersentuh oleh model Porsche mana pun.

Porsche sedang bersiap memutar kemudi. Mereka tengah menggarap supercar anyar bernama Mission S.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI