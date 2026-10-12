Supercar Terbaru Porsche Siap Tantang Ferrari 849 dan McLaren 750S

jpnn.com - Porsche sedang bersiap memutar kemudi. Mereka tengah menggarap supercar anyar bernama Mission S.

Sebuah amunisi baru yang digadang-gadang bakal menduduki kasta tertinggi dalam lini jajaran mobil mereka.

Langkah ini bukan sekadar pamer taji mekanis. Mission S lahir di tengah periode yang cukup berat bagi Stuttgart.

Setelah menelan pil pahit penurunan pendapatan yang terjal pada 2025, CEO Porsche Michael Leiters memikul beban besar untuk membawa perusahaan kembali ke jalur performa finansial yang sehat.

Mission S menjadi jawaban sekaligus pertaruhan terbesarnya.

Menariknya, Mission S mengusung tata letak mid-engine—meracik posisi mesin persis di antara poros roda depan dan belakang demi keseimbangan presisi saat dilibas di tikungan.

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Rumor di kalangan pencinta otomotif menyebutkan bahwa ruang pacunya akan dihuni oleh mesin flat-eight yang buas.

Posisi Mission S di pasar tidak main-main. Mobil ini dirancang untuk berdiri di atas 911, takhta yang selama belasan dekade nyaris tak tersentuh oleh model Porsche mana pun.