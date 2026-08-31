Supergirl Hingga Film Korea Pilihan Bisa Dinikmati di Sini

jpnn.com, JAKARTA - Deretan tayangan menarik meramaikan platform CATCHPLAY+ sepanjang bulan Agustus.

Bulan ini, para movie lovers bisa menikmati tayangan blockbuster Hollywood papan atas penayangan eksklusif yang bersamaan dengan jadwal tayang di Amerika Serikat, hingga lineup besar-besaran 'Pesta Korea' yang siap menemani waktu santai sepanjang bulan.

Dua di antaranya adalah film Supergirl (4 Agustus) dan serial Special Ops: Lioness Season 3 (2 Agustus).

Film Supergirl mengisahkan tentang sosok pahlawan wanita tangguh sekaligus sepupu ikonik Superman dalam memperjuangkan keadilan demi melindungi bumi.

Serial action spy thriller Special Ops: Lioness Season 3 menyajikan kisah pasukan agen rahasia wanita terhebat yang mempertaruhkan nyawa di jantung penyamaran berbahaya.

Musim terbaru ini dapat dinikmati secara bersamaan (simulcast) dengan jadwal tayang resminya di Amerika Serikat.

Tak hanya tayangan Hollywood, CATCHPLAY+ juga menghadirkan gelombang hiburan Asia lewat Pesta Korea.

Salah satunya adalah VPOP Asia, ajang survival pencarian bakat tempat 15 Virtual Idol (VTuber) bertalenta saling adu vokal dan aksi panggung futuristik, dinilai langsung oleh musisi top Asia seperti ØZI, Janice Yan, hingga Dizzy Dizzo.