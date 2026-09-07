Superglad: Kemarin, Hari Ini, Selamanya!

jpnn.com, JAKARTA - Band rock, Superglad sukses menggelar konser bertajuk 'Kemarin, Hari Ini, Selamanya' di Plaza Mebel, Fatmawati, Jakarta Selatan pada Sabtu (5/9).

Bukan pertunjukan biasa, konser tersebut merupakan sebuah persembahan sekaligus penghormatan untuk mendiang Dadi Yudistira.

Mantan gitaris Superglad itu meninggal dunia pada 29 Juni 2026. Jenazah Dadi Yudistira dimakamkan di TPU Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Dalam Tribute Showcase In Memoriam Dadi Yudistira, Superglad yang kini hanya menyisakan Giox (bass) dan Frid Akbar (drum) mengajak sejumlah sahabat musisi.

Antara lain, Eet Sjahranie, Eka Annash, Acica Robokop, Deddy Lisan, Ombags, Melanie Subono, Jimi Multhazam, Rey Marshall, dan lainnya.

Konser 'Kemarin, Hari Ini, Selamanya' dibuka oleh penampilan band Tenholes. Grup punk rock asal Cipinang itu membawakan sejumlah lagu andalan seperti Bergerak, Semua Sodara, Angkat Gelasmu Kawan, serta lagu baru Tiga.

Baca Juga: Superglad Umumkan Lagu dan Formasi Baru

Setelah Tenholes, giliran Orkes Nunung Cs yang mengambil alih panggung. Penonton pun dihibur dan diajak goyang lewat lagu-lagu humor yang dimainkan Orkes Nunung Cs.

Kini, tiba waktunya Superglad naik pentas. Sebuah video singkat diputar sebelum Giox dan Frid Akbar muncul. Video berisi beberapa dokumentasi kenangan bersama Dadi Yudistira hingga nyanyian dan ucapan dari kawan-kawan lintas disiplin.