Supernova 2026 Jadi Panggung Debut 11 Desainer Muda FSRD IKJ

jpnn.com, JAKARTA - Sebelas desainer muda dari Program Studi Desain Produk Mode dan Busana, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta (FSRD IKJ), unjuk kreativitas dalam Graduate Competition, Exhibition and Fashion Show 2026 bertajuk “SUPERNOVA” di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Sabtu (8/8).

Tak sekadar menjadi panggung peragaan busana, Supernova menjadi penanda puncak perjalanan para mahasiswa dalam mengeksplorasi ide, bereksperimen, sekaligus mempertajam kreativitas selama menempuh pendidikan di IKJ.

"Jadi, ini merupakan puncak dari perjalanan para mahasiswa serta mempertajam kreativitas dan inovasinya selama kuliah di IKJ," kata Dekan FSRD IKJ Dr. Adlien Fadlia, S.Sn., M.Ds. ditemui di sela-sela acara.

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Mengangkat konsep “Archive and Remold”, para mahasiswa mengolah kembali elemen, memori, dan tradisi dari masa lalu untuk melahirkan karya fasyen yang lebih muda, inovatif, serta relevan dengan perkembangan zaman.

Konsep tersebut, terangnya, diwujudkan melalui beragam koleksi bergaya kontemporer dan trendi.

Masa lalu tidak hanya diperlakukan sebagai arsip, tetapi dibongkar, diolah, dan dirajut kembali menjadi desain yang memiliki karakter baru.

Supernova menampilkan koleksi Tugas Akhir dari 11 mahasiswa Desain Produk Mode dan Busana FSRD IKJ yang tengah mempersiapkan diri memasuki industri kreatif profesional.

Masing-masing mahasiswa menghadirkan satu koleksi desain fashion kategori eksklusif yang terdiri atas lima busana ready-to-wear deluxe dan satu busana art fashion, dilengkapi pengantar karya akademis yang menjelaskan gagasan di balik rancangan mereka.