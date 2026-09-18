Superpose: Aplikasi Kamera Berbasis AI untuk Pengarah Gaya

jpnn.com - Pernah minta tolong difotoin—entah sama pacar atau teman—tetapi pas lihat hasilnya malah bikin elus dada?

Masalah sederhana itulah yang bikin Melody Chu geram. Pengalaman pribadi saat difoto sang suami justru memicu ide segar di kepalanya.

Bersama rekannya, Jing Liu, dua mantan karyawan TikTok ini akhirnya menciptakan Superpose.

Sebuah aplikasi kamera berbasis kecerdasan buatan (AI) yang siap jadi "pengarah gaya" pribadi di ponselmu.

Melody bukan orang baru di dunia teknologi. Pengalamannya membentang dari Meta, Roblox, hingga Slack.

Sementara itu, Jing Liu punya rekam jejak kuat di bidang teknologi pemindai wajah 3D dan pengembangan model visual TikTok.

Kolaborasi keduanya melahirkan solusi intuitif bagi siapa saja yang sering mati gaya di depan kamera.

Superpose bekerja layaknya fotografer andal. Begitu kamera diarahkan—aplikasi langsung menyodorkan empat pilihan pose yang paling pas.