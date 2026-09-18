menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Superpose: Aplikasi Kamera Berbasis AI untuk Pengarah Gaya

Superpose: Aplikasi Kamera Berbasis AI untuk Pengarah Gaya

Superpose: Aplikasi Kamera Berbasis AI untuk Pengarah Gaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aplikasi Superpose. Foto: techcrunch

jpnn.com - Pernah minta tolong difotoin—entah sama pacar atau teman—tetapi pas lihat hasilnya malah bikin elus dada?

Masalah sederhana itulah yang bikin Melody Chu geram. Pengalaman pribadi saat difoto sang suami justru memicu ide segar di kepalanya.

Bersama rekannya, Jing Liu, dua mantan karyawan TikTok ini akhirnya menciptakan Superpose.

Baca Juga:

Sebuah aplikasi kamera berbasis kecerdasan buatan (AI) yang siap jadi "pengarah gaya" pribadi di ponselmu.

Melody bukan orang baru di dunia teknologi. Pengalamannya membentang dari Meta, Roblox, hingga Slack.

Sementara itu, Jing Liu punya rekam jejak kuat di bidang teknologi pemindai wajah 3D dan pengembangan model visual TikTok.

Baca Juga:

Kolaborasi keduanya melahirkan solusi intuitif bagi siapa saja yang sering mati gaya di depan kamera.

Superpose bekerja layaknya fotografer andal. Begitu kamera diarahkan—aplikasi langsung menyodorkan empat pilihan pose yang paling pas.

Melody Chu bersama Jing Liu, dua mantan karyawan TikTok ini akhirnya menciptakan Superpose.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI