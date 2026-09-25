Suplai Sampah Jadi Kunci Operasional PSEL Palembang

jpnn.com - Pengoperasian Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang memasuki tahapan baru dan ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan.

Setelah pembakaran perdana dilakukan pada 23 September 2026, Pemkot Palembang kini fokus memastikan pasokan sampah ke fasilitas PSEL di kawasan Keramasan, Kecamatan Kertapati tetap optimal.

Sejak 1 September 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang mulai mengarahkan sebagian sampah yang sebelumnya dibawa ke TPA Sukawinatan untuk disuplai ke fasilitas PSEL.

Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan sistem pengoperasian PSEL, khususnya dalam memastikan ketersediaan bahan baku berupa sampah yang akan diolah menjadi energi listrik.

Selama periode 1 hingga 23 September 2026, DLH Kota Palembang melakukan pengaturan armada dan ritase pengangkutan. Proses penerimaan sampah di fasilitas PSEL juga disertai penimbangan serta pencatatan tonase.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kesiapan pasokan sampah menjadi bagian penting dalam proses commissioning PSEL. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan penyesuaian sistem pengangkutan agar kebutuhan fasilitas dapat terpenuhi.

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"Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan berbagai persiapan untuk memastikan ketersediaan bahan baku berupa sampah yang akan diolah di fasilitas PSEL. Sistem suplai sampah yang dilakukan melalui armada pengangkutan sampah yang selama ini melayani wilayah Kota Palembang. Armada diarahkan untuk mengoptimalkan ritase pengangkutan," kata Dewa, Jumat (25/9/2026).

Setiap kendaraan yang membawa sampah ke fasilitas PSEL terlebih dahulu menjalani pemeriksaan dan penimbangan. Data tersebut kemudian dicatat sebagai bagian dari pengawasan jumlah sampah yang diterima sekaligus bahan evaluasi sistem suplai.