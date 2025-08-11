Suporter Belum Dewasa, Kapten Persib Marc Klok Sepakat Larangan Away Tak Dicabut

jpnn.com - PSSI masih belum mencabut aturan larangan suporter mendukung klubnya secara langsung di laga tandang.

Hal ini menyusul insiden di laga pemungkas Liga 1 2024/25 antara Persib Bandung vs Persis Solo yang menyebabkan kerusakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) gegara ulah Bobotoh—suporter Persib.

Marc Klok Setuju Aturan Tetap Berlaku

Kapten Persib Marc Klok mengaku sepakat dengan larangan away bagi suporter tersebut. Menurutnya, suporter belum belajar dari insiden-insiden sebelumnya yang sering merugikan tim.

Dia pun memahami alasan PSSI tak juga merestui suporter datang mendukung saat timnya away.

"Saya tahu kenapa mereka pertahankan aturan ini karena banyak insiden sebelumnya. Setiap kali ada kejadian, suporter juga tidak belajar dari kesalahan."

“Akhirnya, mungkin keputusan ini memang yang benar," sambung dia.

Kedewasaan Fan Jadi Kunci

Klok mengerti keinginan suporter untuk hadir mendukung klubnya di setiap pertandingan. Namun, dia menegaskan hal tersebut harus dibarengi kedewasaan dan kesadaran menjaga keamanan.

Klok menegaskan, suporter harus menjaga ketertiban dan keamanan di stadion serta bersikap dewasa.