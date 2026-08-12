Suporter Diminta Tetap Patuhi Keputusan FIFA Selama Super League

jpnn.com, JAKARTA - Kabar besar datang menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Setelah tiga musim suporter dilarang melakukan perjalanan tandang, kebijakan awaydays akhirnya mendapat lampu hijau dari FIFA.

Direktur Utama ILeague Ferry Paulus memastikan FIFA telah memberikan restu agar suporter kembali bisa mendukung klub kesayangannya secara langsung di markas lawan.

Namun, kebijakan tersebut ternyata tidak berlaku mutlak.

Ada sejumlah pertandingan yang tetap masuk kategori terlarang.

Laga dengan tingkat rivalitas tinggi dan pertandingan yang dinilai berisiko berdasarkan informasi keamanan masih bisa digelar tanpa kehadiran suporter tim tamu.

"Perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang yang sudah terus kami deliver, terutama tahun terakhir ini, bisa dibilang beberapa persoalan-persoalan kaitannya dengan suporter away ini bisa dibilang sangat minim," kata Ferry di Kantor ILeague, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Menurut Ferry, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan ILeague mengajukan kembali skema suporter tandang kepada FIFA.