menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Suporter Diminta Tetap Patuhi Keputusan FIFA Selama Super League

Suporter Diminta Tetap Patuhi Keputusan FIFA Selama Super League

Suporter Diminta Tetap Patuhi Keputusan FIFA Selama Super League
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Kabar besar datang menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.

Setelah tiga musim suporter dilarang melakukan perjalanan tandang, kebijakan awaydays akhirnya mendapat lampu hijau dari FIFA.

Direktur Utama ILeague Ferry Paulus memastikan FIFA telah memberikan restu agar suporter kembali bisa mendukung klub kesayangannya secara langsung di markas lawan.

Baca Juga:

Namun, kebijakan tersebut ternyata tidak berlaku mutlak.

Ada sejumlah pertandingan yang tetap masuk kategori terlarang.

Laga dengan tingkat rivalitas tinggi dan pertandingan yang dinilai berisiko berdasarkan informasi keamanan masih bisa digelar tanpa kehadiran suporter tim tamu.

Baca Juga:

"Perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang yang sudah terus kami deliver, terutama tahun terakhir ini, bisa dibilang beberapa persoalan-persoalan kaitannya dengan suporter away ini bisa dibilang sangat minim," kata Ferry di Kantor ILeague, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Menurut Ferry, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan ILeague mengajukan kembali skema suporter tandang kepada FIFA.

ILeague memastikan FIFA telah memberikan lampu hijau suporter tamu untuk mendukung langsung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co