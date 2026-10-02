Suporter Meneriakkan Nama John Herdman, Pelatih Timnas Indonesia Itu Singgung Misi 2030

jpnn.com - JAKARTA – Suporter meneriakkan nama John Herdman seusai pertandingan Timnas Indonesia vs Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (1/10) malam.

"John Herdman, John Herdman, John Herdman,” begiru suara riuh dari tribun penonton.

Sang pelatih Timnas Indonesia itu pun merespons teriakan dukungan dari suporter Garuda.

"Dan soal suporter yang meneriakkan nama saya, satu-satunya misi adalah (Piala Dunia) 2030. Ini baru satu langkah," ucap John Herdman seusai laga Indonesia vs Bangladesh.

Sebelumnya, seusai laga Timnas Indonesia vs Malaysia yang berakhir imbang, Herdman mendapat kritik dan sorotan tajam.

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner membela pelatih John Herdman yang mendapat kritik dari publik.

Ia menilai sang pelatih telah memberikan energi luar biasa dan bekerja keras untuk tim sehingga layak mendapatkan apresiasi serta rasa hormat yang lebih besar.

"Saya pikir bila melihat seberapa besar energi yang diberikan pelatih kepada tim, itu luar biasa. Karena itu, menurut saya kritik terhadapnya tidak adil. Benar-benar tidak adil," kata Hubner setelah setelah Indonesia memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026.