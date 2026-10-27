Suporter Persib Bandung Tewas Dibacok, I League Tegas Minta Ini

jpnn.com - I.League meminta seluruh elemen sepak bola dan masyarakat tidak berspekulasi mengenai kasus pembacokan yang menewaskan suporter Persib Bandung berinisial ARK (16).

Operator kompetisi sepak bola Indonesia itu menegaskan bahwa pengungkapan fakta dan penanganan perkara harus diserahkan kepada kepolisian sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengingatkan publik agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, semua pihak perlu menahan diri dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh.

"Kami juga mengimbau seluruh insan sepak bola untuk tidak berspekulasi dan menghormati proses hukum, karena kejadian seperti ini dapat mencederai kepercayaan publik terhadap sepak bola," kata Ferry Paulus dalam keterangannya.

I.League berharap penyelidikan berjalan secara profesional dan objektif sehingga fakta di balik peristiwa tersebut dapat terungkap. Ferry juga menegaskan dukungannya terhadap kepolisian dalam mengusut kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.

Kasus ini menjadi perhatian setelah ARK, remaja berusia 16 tahun asal Kabupaten Bogor, dilaporkan meninggal dunia akibat pembacokan yang terjadi setelah pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10/2026).

Ferry juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi keprihatinan mendalam bagi sepak bola Indonesia.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Kami mendukung penuh proses pengusutan oleh Kepolisian agar fakta terungkap secara menyeluruh," jelas Ferry.