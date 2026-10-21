Suporter Persija Kena Sanksi Buntut Kerusuhan Melawan Persita

jpnn.com, JAKARTA - Suporter Persija Jakarta harus menerima sanksi buntut kerusuhan dalam laga Persita Tangerang dalam lanjutan pekan kelima Super League 2026/2027.

Direktur I-League Ferry Paulus selaku penyelenggara Super League menjatuhi hukuman ke The Jakmania larangan hadir di laga tandang selama setengah musim.

"Nah, dari hasil sidang Komdis yang rasanya cukup alot karena memakan waktu sampai dua hari, di mana khusus Persija, ya, ini dilarang untuk datang ke pertandingan away selama setengah musim," kata Ferry Paulus dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

"Ya. Memang jumlah pertandingannya adalah enam pertandingan, tetapi selama setengah musim ini dilarang Persija untuk hadir di semua partai away yang Persija akan hadiri, ya, khusus di Super League. Kemudian, selain daripada itu, Persija juga mendapatkan denda sebesar Rp30 juta," imbuhnya.

Ferry menegaskan bahwa berita yang beredar di media sosial mengenai hukuman pengurangan poin untuk Macan Kemayoran atas insiden kerusuhan suporter tersebut tidaklah benar.

Persija akan mendapatkan denda Rp30 juta terkait insiden keributan dan sanksi larangan suporter tandang.

Kemudian, Macan Kemayoran juga dibebani denda tambahan Rp60 juta terkait dengan pelanggaran yang melibatkan penggunaan benda berbahaya berupa flare di tribune.

Dalam laga pekan kelima yang mempertemukan tuan rumah Persita melawan Persija, terdapat insiden kericuhan yang terjadi ketika pertandingan memasuki babak kedua.