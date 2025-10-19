Suporter Se-Bogor Raya Gelar Silaturahmi, Teguhkan Solidaritas dan Tolak Politisasi

jpnn.com, BOGOR - Sejumlah komunitas suporter sepak bola dari berbagai klub di wilayah Bogor Raya menggelar kegiatan bertajuk “Silaturahmi Antar Suporter Bogor Raya Jaga Solidaritas” pada Minggu (19/10) di Warung Kopi Simpang Sentul, Kabupaten Bogor.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kelompok pendukung seperti The Jak Mania, Kabo Mania, Viking Bogor, UPCS, dan Militan.

Pertemuan ini menjadi wadah mempererat hubungan antarsuporter sekaligus meneguhkan semangat kebersamaan untuk menjaga iklim sepak bola yang aman dan damai.

Ketua Umum Kabo Mania sekaligus Ketum Komunitas Suporter Ultras se-Bogor Raya Heri Khaeruman menjelaskan kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk memupuk solidaritas dan menghindarkan suporter dari hal-hal negatif yang dapat memecah persatuan.

“Kegiatan silaturahmi antara suporter Bogor Raya ini digelar untuk menjaga solidaritas dan menyatukan visi bahwa suporter adalah pendukung yang membawa cahaya positif. Kami tidak ingin ada hal-hal yang memecah belah, terutama terkait politisasi atau hal-hal negatif lainnya,” ujar Heri.

Heri menambahkan kegiatan seperti ini penting untuk terus dilanjutkan agar hubungan antarkomunitas suporter semakin erat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini saja, tetapi bisa berkelanjutan dengan berbagai kegiatan positif lainnya. Dengan begitu, suporter tidak hanya kompak di stadion, tetapi juga dalam kehidupan sosial,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan suporter juga menyampaikan pernyataan sikap bersama sebagai bentuk komitmen menjaga kondusivitas di wilayah Bogor Raya. Mereka menegaskan akan terus menjaga solidaritas, persaudaraan, dan komunikasi yang sehat antar seluruh suporter.