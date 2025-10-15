Suporter SFC Curhat ke Gubernur Herman Deru, Minta Bantuan Selamatkan Klub dari Degradasi

jpnn.com, JAKARTA - Kecintaan mendalam terhadap klub kebanggaan Sriwijaya Football Club (SFC) mendorong tiga kelompok suporter utama, yakni Singa Mania, Sriwijaya Mania, dan Ultras Sriwijaya mendatangi Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru di Griya Agung, Selasa (14/10/2025).

Mereka datang dengan satu harapan besar menyelamatkan SFC dari ancaman degradasi di ajang Pegadaian Championship 2025/2026.

Ketua Umum Singa Mania Yayan Hariansyah mengungkapkan rasa frustasi para pendukung atas kondisi klub yang kini berada di posisi juru kunci klasemen sementara. “Kami datang karena sudah kehabisan cara. Kami mencintai klub ini dan tak ingin melihatnya jatuh ke liga 3. Kami ingin ada langkah konkret dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Yayan menuturkan pihaknya juga telah berusaha mendorong manajemen melakukan perubahan, termasuk mengganti pelatih.

Namun, tanpa dukungan sponsor, langkah tersebut sulit diwujudkan.

“Kami hanya ingin SFC bangkit. Tetapi pelatih berkualitas tentu butuh biaya besar. Kami berharap ada solusi bersama,” katanya.

Baca Juga: Peter Butler Senang PSMS Sukses Curi Tiga Poin dari SFC

Menurutnya, para suporter memandang Gubernur Herman Deru sebagai sosok yang mampu menjadi penengah dan pembuka jalan bagi terciptanya komunikasi antara manajemen, pemerintah, dan pendukung.

“Kami percaya Pak Gubernur bisa mencarikan jalan keluar. SFC ini bukan hanya milik manajemen, tapi juga kebanggaan masyarakat Sumsel,” tegas Yayan.