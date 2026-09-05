Suporter Tim Tamu Kembali ke Stadion, Persib Ungkap Hal yang Harus Dijaga

jpnn.com - Kembalinya suporter tim tamu ke stadion menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Namun, Persib Bandung melihat kebijakan tersebut juga membawa tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama.

Persib menilai kepercayaan yang diberikan kepada klub dan suporter tidak boleh disia-siakan.

Sikap tertib serta penghormatan terhadap rival menjadi kunci agar atmosfer pertandingan tetap kondusif.

Persib Bicara soal Kepercayaan

Pesan tersebut disampaikan SLO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Giovitano, dalam agenda I.League di Gianyar, Bali, pada 3-5 September 2026.

"Mewakili Persib, kami sangat mengapresiasi dan mendukung upaya I.League dalam mewujudkan atmosfer pertandingan yang aman, nyaman, sportif, dan bertanggung jawab di musim ini," ucapnya.

Menurutnya, kehadiran pendukung tim tamu bisa kembali memberikan warna berbeda di tribune. Karena itu, seluruh pihak perlu mengambil peran agar kesempatan tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Semua Pihak Punya Peran

Giovitano menegaskan bahwa menjaga keamanan pertandingan bukan hanya tugas klub atau panitia. Suporter tuan rumah maupun tim tamu juga memiliki tanggung jawab yang sama.

"Tentunya, ini juga merupakan sebuah kepercayaan yang harus kita jaga bersama-sama. Mulai dari klub, panitia pelaksana pertandingan, suporter tim tuan rumah, hingga suporter tim tamu, semuanya memiliki peran yang sama dalam menciptakan pertandingan yang aman dan kondusif," tambahnya.