jpnn.com, JAKARTA - PSS Sleman terancam sanksi berat buntut supoternya mengamuk seusai laga melawan Arema FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat.

Laga yang berakhir untuk kemenangan tim tamu dengan skor 3-0 itu diwarnai dengan masuknya sejumlah penonton ke lapangan, indikasi perusakan fasilitas, hingga dugaan tindakan kekerasan tersebut merupakan peristiwa serius yang tidak dapat ditoleransi.

I.League mendorong Komite Disiplin (Komdis) PSSI untuk memberikan sanksi berat kepada PSS Sleman berupa penyelenggaraan pertandingan kandang tanpa penonton, sekaligus larangan kehadiran suporter mereka pada pertandingan tandang hingga akhir musim ini.

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"Kita harus berani mengambil langkah yang tegas. Insiden seperti ini sudah berulang dan tidak boleh terus dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ada tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan seluruh pihak dan keberlangsungan kompetisi. Kepentingan sepak bola Indonesia jauh lebih besar daripada toleransi terhadap perilaku yang merusak," ujar Direktur Utama I.League Ferry Paulus dalam keterangan resminya, Sabtu.

I.League menaruh perhatian terhadap berulangnya insiden keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan pertandingan Super Elang Jawa dalam beberapa musim terakhir. Menurut mereka, dibutuhkan langkah tegas agar kejadian serupa tidak terus terulang.

Atas dasar itulah I.League dengan resmi mendorong Komdis PSSI untuk memberikan sanksi berat kepada PSS. Rekomendasi ini merupakan sikap tegas I.League, kendati penetapan sanksi tetap menjadi kewenangan Komdis PSSI berdasarkan hasil pemeriksaan, investigasi dan ketentuan yang berlaku.

I.League memastikan laporan awal pertandingan telah disampaikan kepada Komdis PSSI, disertai proses pengumpulan bukti, rekaman, serta keterangan dari seluruh pihak terkait. Namun, I.League menilai bahwa penanganan kejadian ini tidak cukup hanya melalui proses disiplin olahraga.

"Kami juga mendukung aparat kepolisian untuk mengusut dan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan maupun perusakan. Ini bukan sekadar persoalan pelanggaran regulasi dan diaiplin. Jika terdapat unsur pidana, harus diproses melalui jalur hukum. Tidak boleh ada pembenaran atas tindakan seperti ini, apa pun alasannya," lanjut Ferry.