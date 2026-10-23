Suraji Korban Karhutla Bromo Meninggal Dunia di RSUD Dr Soetomo

jpnn.com - SURABAYA - Suraji (44), korban kebakaran saat upaya pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), meninggal dunia.

Suraji meninggal dunia pada Jumat (23/10), setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Dr Soetomo Surabaya.

“Pasien dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 23 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB,” kata Staf Instalasi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), dan Pemasaran RSUD Dr Soetomo Adin Niken Primasari saat dikonfirmasi.

Suraji yang bekerja sebagai petugas keamanan (security) di Artotel, PT Mitra Indo Permai, mengalami luka bakar berat sekitar 49 persen dari luas permukaan tubuh.

Luka tersebut terutama mengenai wajah hingga dada, disertai cedera saluran pernapasan akibat menghirup udara panas dan asap atau trauma inhalasi.

Selama menjalani perawatan di ruang resusitasi observasi intensif (ROI), pasien memerlukan bantuan ventilator atau mesin pernapasan.

Tim medis juga menangani sejumlah komplikasi, antara lain infeksi berat, infeksi paru, anemia, penurunan kadar protein darah, serta gangguan keseimbangan elektrolit.

Adin menjelaskan kondisi Suraji memburuk sejak Jumat pagi akibat syok sepsis, yakni komplikasi infeksi berat yang mengganggu sirkulasi darah dan fungsi organ vital.