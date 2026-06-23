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Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai ke Tangan Presiden Prabowo, Faisol Terharu

Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai ke Tangan Presiden Prabowo, Faisol Terharu
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Surat PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN akhirnya sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto, Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika terharu. Foto dokumentasi Aliansi R2 R3 for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Surat PPPK paruh waktu dan honorer database BKN (Badan Kepegawaian Negara) akhirnya sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika tidak kuasa menahan rasa haru setelah surat itu sampai ke tangan Prabowo.

"Alhamdulillah, Ya Allah. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah sudah saya berikan surat aspirasi PPPK paruh waktu dan honorer database BKN kepada Presiden Prabowo. Semoga dibaca dan dieksekusi," tutur Faisol kepada JPNN, Selasa (23/6).

Dia lantas membagikan video dan foto saat dirinya berusaha menyerahkan suratnya kepada presiden yang tengah menyapa warga Bangkalan, Jawa Timur, dari atas mobil RI 1.

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Faisol mengaku sudah bertekad untuk menyerahkan surat tersebut saat mengetahui Presiden Prabowo akan mengunjungi Bangkalan pada Selasa (23/6).

"Lega rasanya bisa menyerahkan suratnya dan diambil Bapak Presiden. Ini semata-mata ikhtiar saya untuk perjuangan nasib rekan-rekan R2 R3," ucapnya. (esy/jpnn)

Berikut isi surat yang diserahkan Faisol kepada Presiden Prabowo:

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Nomor: 001/ASP-ARRI/VI/2026

Tanggal: 20 Juni 2026

Surat PPPK Paruh Waktu dan honorer database BKN akhirnya sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto, Ketum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika terharu

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